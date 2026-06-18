Vritet një ushtar izraelit dhe disa të tjerë plagosen nga një shpërthim në jug të Libanit

Lina Altawell
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Një ushtar izraelit u vra dhe shtatë të tjerë u plagosën në jug të Libanit pasi një mjet shpërthyes shpërtheu pranë një poste komanduese ushtarake, njoftoi sot transmetuesi publik izraelit KAN, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi rreth orës 17:00 të së mërkurës ndërsa trupat nga Brigada "Givati" po lëviznin në këmbë pranë një posti komandues përpara të zëvendëskomandantit të Divizionit të 36-të, thuhet në raport.
Raporti citoi ushtrinë izraelite të thoshte se ajo që ajo përshkroi si një "pajisje armike" shpërtheu pranë forcës pranë lumit Litani, duke plagosur shtatë ushtarë me copëza. Të plagosurit janë evakuuar me helikopter drejt spitaleve.
Incidenti erdhi mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit libanezo-izraelit, pavarësisht një mirëkuptimi të kohëve të fundit midis Washingtonit dhe Teheranit që synon t'i japë fund armiqësive, pas sulmeve të nisura nga Izraeli dhe SHBA-ja kundër Iranit më 28 shkurt.
Zyrtarët iranianë kanë thënë vazhdimisht se ndalimi i veprimeve ushtarake izraelite nëpër frontet rajonale, veçanërisht në Liban, është ndër objektivat kryesore të një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar nga presidentët iranianë dhe amerikanë të mërkurën.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa prej dekadash dhe të tjera që nga konflikti i fundit midis dy palëve. Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.