Vritet një ndihmës mjekësor palestinez në sulmin izraelit në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
KUDS (AA) – Një ndihmës mjekësor palestinez u vra në një sulm izraelit në Rripin e Gazës, konfirmoi sot ushtria, mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një armëpushimi në enklavë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria pretendoi se ndihmësi mjekësor, Ibrahim Abu Sakr përbënte "kërcënim të menjëhershëm" për forcat e saj, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Pretendohet se ndihmësi mjekësor ishte "anëtar i Hamasit", pa dhënë prova për këtë pretendim. Vrasja ndodhi mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 824 palestinezë janë vrarë dhe 2.316 janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.
Armëpushimi kishte për qëllim të ndalonte luftën dyvjeçare gjenocidale të Izraelit, e cila ka vrarë mbi 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 172 mijë që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht marrëveshjes, Izraeli vazhdon sulmet dhe mban kufizime në hyrjen e ushqimit, ilaçeve dhe materialeve të strehimit në Gaza, ku rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 1.5 milion të zhvendosur, përballen me kushte të rënda humanitare.