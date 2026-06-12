Vritet një gazetar në një sulm të armatosur në Meksikë

Sinan Doğan
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Një gazetar është qëlluar për vdekje nga persona të armatosur në shtetin Veracruz të Meksikës, transmeton Anadolu.
Luis Angel Lopez Valdez, i cili mbulonte çështjet policore dhe gjyqësore, u sulmua në lagjen Colonia Cazones të qytetit Poza Rica.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, gazeta ku punonte Lopez Valdez tha: “Lopez Valdez u ndalua nga persona të armatosur teksa po lëvizte me automjet në Poza Rica herët këtë mëngjes. Ai u sulmua dhe vdiq në vendngjarje”.
Drejtuesit e gazetës bënë thirrje për drejtësi, duke u shprehur: “Kërkojmë drejtësi nga Komisioni Shtetëror për Mbrojtjen dhe Mbështetjen e Gazetarëve (CEAPP) për reporterin tonë të Vanguardia de Veracruz. Kjo vrasje nuk duhet të mbetet pa u ndëshkuar”.
Autoritetet thanë se është nisur një hetim për incidentin.
Shteti Veracruz konsiderohet një nga rajonet më të rrezikshme në Meksikë për gazetarët dhe ka qenë skenë e sulmeve të shpeshta ndaj punonjësve të medias.
Sipas organizatës "Reporterët pa Kufij" (RSF), Meksika konsiderohet një nga vendet më vdekjeprurëse në botë për gazetarinë, me më shumë se 150 gazetarë të vrarë që nga viti 2000 ndërsa 28 të tjerë janë zhdukur.