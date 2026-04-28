Vritet një fëmijë dhe plagosen dy palestinezë të tjerë në sulmet izraelite në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Një fëmijë palestinez u vra dhe dy persona u plagosën në sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës të martën, mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, thanë burimet mjekësore, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se 9-vjeçari Adel Lafi al-Najjar u vra dhe një burrë 30-vjeçar u plagos në një sulm izraelit në Khan Younis qendror në Gazën jugore.
Dëshmitarët thanë se një dron izraelit qëlloi një raketë pranë rrethrrotullimit Abu Hamid në Khan Younis qendror, në një zonë jashtë vendosjes së ushtrisë.
Në Rripin verior të Gazës, burimet mjekësore thanë se një grua 49-vjeçare u qëllua nga forcat izraelite pranë zonës Al-Twam, duke e përshkruar gjendjen e saj si serioze.
Dëshmitarët thanë se forcat izraelite hapën zjarr drejt kampit Al-Masri në afërsi të Al-Twam, gjithashtu jashtë zonës së vendosjes së ushtrisë.
Në një zhvillim të lidhur me këtë, dëshmitarët thanë se artileria izraelite kreu bombardime të rënda në zonat lindore të kampit të refugjatëve Jabalia në Gazën veriore, së bashku me të shtënat me armë zjarri që synonin të njëjtat zona.
Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 818 palestinezë dhe kanë plagosur 2.301 të tjerë që nga armëpushimi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh lufte gjenocidale që filloi më 8 tetor 2023, duke vrarë të paktën 72.600 palestinezë, duke plagosur mbi 172.400 dhe duke shkaktuar shkatërrime masive që prekin rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.