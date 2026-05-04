Vriten dy persona në sulmet izraelite në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit

Wassim Samih Seifeddine
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Të paktën dy persona u vranë sot në sulmet e reja izraelite në jug të Libanit ndërsa Tel Avivi vazhdon shkeljen e armëpushimit, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Viktimat u raportuan në sulmet që shënjestruan qytetin Shahour në distriktin Tyre, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA) e Libanit.
Ushtria izraelite gjithashtu nisi sulme ajrore në vendbanimet Debaal dhe Qana në jug të vendit pas një paralajmërimi për evakuim të lëshuar në katër fshatra.
Ndërsa fshati Mansouri u vu nën zjarr artilerie, ushtria izraelite kreu bastisje në qytetet Zawtar al-Sharqiya dhe Braashit në Guvernatoratin Nabatieh.
Ushtria izraelite ka nisur sulme të zgjeruara në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë më shumë se 2.600 njerëz dhe duke zhvendosur mbi 1.6 milion të tjerë, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Më 17 prill, presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi armëpushim 10-ditor midis Izraelit dhe Libanit, përpara se ta zgjaste armëpushimin me tre javë deri më 17 maj.