Vriten dy palestinezë në sulmin izraelit në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Dy palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit që kishte në shënjestër një postbllok sigurie në perëndim të qytetit të Gazës sot, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit të vitit të kaluar, thanë burime mjekësore.
Burimet në spitalin "Al-Shifa" thanë për Anadolu se dy trupa të pajetë dhe disa të plagosur, disa në gjendje kritike, u sollën në spital pas sulmit izraelit.
Në një deklaratë, Ministria e Brendshme e Gazës tha se avionët izraelitë goditën një postbllok rojesh në zonën Ansar, në perëndim të qytetit të Gazës.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 72.600 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 172 mijë që nga tetori 2023, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.