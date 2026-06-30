Vriten dy anëtarë të Gardës Revolucionare të Iranit në Kermanshah

Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Dy anëtarë të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) u vranë dhe dy të tjerë u plagosën në atë që autoritetet e përshkruan si të shtëna "terroriste" në provincën perëndimore Kermanshah të Iranit, njoftoi sot transmetuesi shtetëror IRIB, transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi të hënën në mbrëmje në qarkun Paveh, afër kufirit të Iranit me Irakun, njoftoi transmetuesi shtetëror IRIB, duke cituar një deklaratë nga Zyra e marrëdhënieve me publikun e IRGC-së në provincën Kermanshah.
Sipas deklaratës, sulmuesit e paidentifikuar hapën zjarr në hyrje të një shtëpie në atë që ajo e përshkroi si një "akt terrorist frikacak dhe tradhtar".
Dy personat e vrarë u identifikuan si anëtarë lokalë të IRGC-së. Dy të tjerë u plagosën nga sulmi.
IRGC-ja tha se një hetim është duke u zhvilluar për të përcaktuar rrethanat e të shtënave dhe për të identifikuar përgjegjësit.
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin.