Vriten 3 palestinezë në Gaza në sulmet izraelite, pavarësisht armëpushimit

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Tre palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën sot në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, mes shkeljeve të vazhdueshme të një armëpushimi të brishtë në enklavë, tha një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Një person u vra dhe disa të tjerë u plagosën kur një dron izraelit goditi një automjet civil në rrugën Salah al-Din, në lindje të Deir al-Balah në Gazën qendrore, tha burimi për Anadolu.
Një tjetër person u vra pasi u qëllua në kokë nga forcat izraelite në veri të Khan Younisit në Gazën jugore, shtoi burimi. Në një incident të veçantë, një person u vra dhe pesë të tjerë u plagosën kur një dron izraelit goditi një tubim civilësh në zonën Bani Abu Salah në Gazën qendrore, tha një burim mjekësor në Spitalin e Martirëve Al-Aksa.
Granatime artilerie u raportuan në zonat jugore të Khan Younis, por nuk kishte informacion në lidhje me viktimat.
Ndërkohë, ushtria izraelite vazhdoi të shkatërronte ndërtesat dhe objektet në zonat nën kontrollin e saj në Gazën veriore dhe jugore, sipas burimeve lokale dhe dëshmitarëve okularë që folën për Anadolu.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vrarë 932 palestinezë dhe ka plagosur 2.859 të tjerë në sulme pothuajse të përditshme, sipas Zyrës së Medias në Gaza.
Armëpushimi ndaloi luftën gjenocidale dyvjeçare të Tel Avivit në Gaza që nga tetori 2023, duke vrarë gati 73 mijë palestinezë dhe duke plagosur mbi 173 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, sipas shifrave palestineze.