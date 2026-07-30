Vriten 3 anëtarë të një familjeje dhe dy fëmijë plagosen në sulmin e SHBA-së në jug të Iranit

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Tre anëtarë të të njëjtës familje u vranë dhe dy fëmijë u plagosën në një sulm të SHBA-së në një ndërtesë banimi në Qeshm, në jug të Iranit, sot herët, njoftoi agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.
Duke cituar zëvendësguvernatorin e Hormozganit, Ahmad Nafisi, IRNA tha se operacionet e kërkimit dhe heqjes së rrënojave në shtëpinë në lagjen Chah Tangu kanë përfunduar.
Nafisi tha se viktimat ishin një baba, një nënë dhe një nga fëmijët e tyre, ndërsa dy fëmijët e tjerë të familjes u dërguan në një institucion mjekësor për trajtim.
Më herët, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kryen një "valë të rëndë" sulmesh kundër Iranit në përgjigje të asaj që e përshkroi si tentativë për sulme raketore që synonin forcat amerikane në Lindjen e Mesme.