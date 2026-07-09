Volkswagen po shqyrton mbylljen e disa fabrikave në Gjermani, rrezikohen deri në 40.000 vende pune

Ayhan Şimşek
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Volkswagen po përgatit një ristrukturim gjithëpërfshirës që mund të mbyllë prodhimin në fabrika të shumta gjermane, duke vënë në rrezik rreth 40.000 vende pune, raportuan mediat të enjten, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime në bordin mbikëqyrës të kompanisë, e përjavshmja Der Spiegel tha se CEO Oliver Blume synon të përfundojë prodhimin e automjeteve në fabrikat Zwickau dhe Emden brenda pesë viteve. Fabrika e automjeteve komerciale në Hannover do të pasonte në vitin 2032 dhe fabrika e Audi në Neckarsulm në vitin 2034, thuhet në raport.
Të katër vendet së bashku punësojnë rreth 40.000 punëtorë, sipas revistës. Blume synon gjithashtu të eliminojë 50.000 vende pune në të gjithë kompaninë deri në vitin 2030. Një zëdhënës i bordit mbikëqyrës dhe një përfaqësues i punëtorëve në bord nuk pranuan të komentojnë.
Propozimet, të përshkruara nga analistët si rishikimi më radikal në historinë e prodhuesit të dytë më të madh të automjeteve në botë, u vendosën të diskutoheshin në një takim të bordit mbikëqyrës në Wolfsburg të enjten.
Sindikata e fuqishme IG Metall e Gjermanisë dënoi me shpejtësi planet dhe bëri thirrje për një ditë veprimi, me një tubim të planifikuar në Wolfsburg gjatë mbledhjes së bordit.