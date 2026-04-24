"Vjedhja e arit në jug të Libanit", skandali i ri godet ushtarët izraelitë

Lina Altawell
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Edhe pse u shfaqën disa raportime për trupa izraelite që plaçkitnin sende të shtrenjta nga shtëpi dhe dyqane në jug të Libanit, gazeta e njohur izraelite "Haaretz" raportoi për një ushtar që po largohej nga kampi me ari, transmeton Anadolu.
Gazeta raportoi të enjten se mori një mesazh nga një ushtar rezervist pasi publikoi disa lajme rreth ushtarëve që plaçkitnin shtëpi dhe biznese në jug të Libanit, duke pretenduar se ai ishte dëshmitar i vjedhjes së shufrave të arit.
Megjithatë, ai pretendon se ushtria izraelite nuk ishte në dijeni të incidentit specifik, tha e përditshmja, duke shtuar se ushtria ka nisur hetim për incidentet e plaçkitjes.
Plaçkitja e pronës nuk është fenomen i ri brenda ushtrisë izraelite. Raportime të shumta izraelite gjatë dy viteve të fundit kanë dokumentuar vjedhje të përhapura gjatë luftës në Rripin e Gazës që nga 8 tetori 2023.
Ushtarët izraelitë zbuluan gjithashtu se kolegët e tyre kishin plaçkitur sasi të mëdha sendesh civile nga shtëpi dhe dyqane në jug të Libanit me dijeninë e komandantëve të tyre ushtarakë, raportoi "Haaretz".
Ushtria izraelite njoftoi se ka marrë kontrollin e plotë të 55 fshatrave në jug të Libanit brenda asaj që e quan "vija e verdhë", duke u ndaluar banorëve të zhvendosur të kthehen dhe duke synuar këdo që i afrohet zonës.
"Rrëfimet përshkruajnë vjedhjen e motoçikletave, televizorëve, pikturave, divaneve dhe qilimave në një shkallë të gjerë, gjë që është bërë rutinë. Thuhet se komandantët e lartë dhe të rinj në terren janë të vetëdijshëm për fenomenin, por nuk po marrin masa disiplinore për ta frenuar atë", tha e përditshmja.
Gazeta tha se ky fenomen është më i përhapur midis ushtarëve rezervistë.
Shefi i Shtabit të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, në përgjigje të raportit të mëparshëm të "Haaretz"-it, urdhëroi një hetim të policisë ushtarake për plaçkitjet në jug të Libanit.