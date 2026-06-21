Vizitorët e rregullt të "rrugës së lejlekëve" e presin perëndimin e diellit mbi shtyllat
Shtyllat e ndriçimit përgjatë Rrugës Veriore, e cila përdoret nga ata që udhëtojnë drejt Malatyas, Sivasit dhe Ankarasë, tërheqin vëmendjen me numrin e madh të lejlekëve
Müzahim Zahid Tüzün
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
photo: Müzahim Zahid Tüzün / AA
Kayseri
Shtyllat e ndriçimit në një rrugë të qytetit turk Kayser mirëpresin lejlekët që ushqehen në zonat e lagështa dhe habitatet e tjera.
Shtyllat e ndriçimit përgjatë Rrugës Veriore, e cila përdoret nga ata që udhëtojnë drejt Malatyas, Sivasit dhe Ankarasë, tërheqin vëmendjen me numrin e madh të lejlekëve.
Shumë lejlekë, të cilët kanë ngritur fole në pika të ndryshme të qytetit dhe ushqehen gjatë ditës në zonat e lagështa dhe habitatet e tjera, ulen në shtyllat e ndriçimit përgjatë rrugës në orët pranë perëndimit të diellit.
Lejlekët që shihen në shtyllat e ndriçimit nga drejtuesit e automjeteve që përdorin rrugën, i shoqërojnë ata gjatë gjithë rrugës.
"Ky vend bëhet si një park natyror"
Volkan Karatas, shofer që përdor këtë rrugë për të shkuar dhe për t'u kthyer nga puna, tha për Anadolu se janë të lumtur që çdo ditë udhëtojnë mes peizazhit të krijuar nga lejlekët.
Duke theksuar se lejlekët që shohin mbi shtyllat e ndriçimit i japin qetësi njeriut, Karatas tha:
"Për shkak të punës sonë e përdorim këtë rrugë. Këtu lejlekët krijojnë pamje shumë të bukura. Ata i shohin shtyllat e ndriçimit dhe tabelat reklamuese si foletë e tyre. Kur udhëtojmë në këtë rrugë, edhe kënaqësia jonë nga pamja rritet. Ky vend bëhet si një park natyror. Dalin fotografi shumë të bukura. Ndonjëherë edhe unë e ndal automjetin anash dhe u bëj fotografi. Ata që kalojnë në këtë rrugë me siguri e kanë parë këtë pamje. Në këtë segment rrugor ka më shumë se 100 shtylla dhe ndoshta në secilën prej tyre ka lejlekë".
Karatas tha se lejlekët ndonjëherë fluturojnë në grupe, duke shtuar: "Në perëndim të diellit fluturojnë duke e pasur diellin pas shpine dhe siluetat e tyre pasqyrohen. Edhe ne e shijojmë këtë pamje".