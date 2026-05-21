Viktima franceze e zjarrit në Crans-Montana kërkon kompensim prej 8.2 milionë eurosh

Melike Pala
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Një grua franceze e plagosur rëndë në katastrofën vdekjeprurëse të zjarrit në Crans-Montana ka paraqitur një kërkesë për kompensim në total prej 8.2 milionë eurosh, sipas avokatit të saj, i cili e paraqiti kërkesën në një gjykatë në Paris, transmeton Anadolu.
“Ne duam 2 milionë euro si pagesë fillestare për shpenzimet urgjente dhe pjesën e mbetur për pjesën tjetër të jetës së klientit tim”, tha sot avokati Sebastien Fanti për gazetën zvicerane "Neue Zurcher Zeitung".
Fanti tha se shuma ishte bazuar në një vlerësim paraprak të ekspertëve dhe përfshinte kompensim për lëndimet fizike të viktimës, nevojat për kujdes afatgjatë dhe humbjen e të ardhurave.
Ai tha se gruaja do të kishte nevojë për kujdes gjatë gjithë jetës pas lëndimeve të pësuara në flakë. Fanti tha se priste që autoritetet franceze ta kompensonin viktimën përpara se të ngrinin padi për përgjegjësi kundër autoriteteve lokale zvicerane.
“Franca do ta mbajë përgjegjëse bashkinë dhe kantonin e Valais-it, jam i sigurt për këtë”, i tha ai gazetës.
Zjarri, i cili shpërtheu ditën e Vitit të Ri në Crans-Montana, la të vdekur 41 persona dhe plagosi 115 të tjerë, duke e bërë atë një nga katastrofat më vdekjeprurëse të zjarreve në Zvicër në vitet e fundit.