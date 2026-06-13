Vidhen pajisjet stërvitore të Anglisë përpara ndeshjes hapëse në Kupën e Botës në Kansas City

Merve Berker
13 qershor 2026•Përditësim: 13 qershor 2026
Pajisjet stërvitore të kombëtares së Anglisë në futboll janë vjedhur para mbërritjes së ekipit në Kansas City të shtunën, ndërsa policia ka nisur hetime dhe raportohet se janë arrestuar dy persona, transmeton Anadolu.
Vjedhja ka ndodhur pasi automjetet që transportonin pajisjet drejt bazës stërvitore të Anglisë në Swope Soccer Village në Kansas City janë thyer, tha BBC.
Federata e Futbollit (FA) po punon për të përcaktuar saktësisht çfarë është marrë, ndërsa topa dhe këpucë futbolli dyshohet se mungojnë.
Trajneri i Anglisë, Thomas Tuchel, dhe skuadra e tij pritej të mbërrinin në Kansas City të shtunën pasdite, ndërsa pajisjet ishin planifikuar të dorëzoheshin dhe të vendoseshin më herët.
Policia ishte në vendngjarje të premten në mbrëmje dhe është në kontakt me federatën lidhur me hetimin.
Një zëdhënës i policisë në Kansas City tha: “Po hetojmë një vjedhje të mundshme të pajisjeve nga një automjet i ekipit që mbërriti në Kansas City me sende të zhdukura këtë mbrëmje. Hetimet janë në vazhdim”.
Sipas lajmit, dy persona janë arrestuar në lidhje me incidentin.
Vjedhja mund të ndikojë përgatitjet për ndeshjen e parë të Anglisë në Kupën e Botës kundër Kroacisë të mërkurën në orën 22:00.
Lojtarët e Anglisë janë planifikuar të zhvillojnë stërvitjen e parë të plotë të dielën.