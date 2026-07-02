Venezuela falënderon 31 vende, përfshirë Turqinë, për ndihmën në operacionet e shpëtimit pas tërmetit

Diyar Güldoğan
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ka shprehur mirënjohjen e saj ndaj 31 vendeve, përfshirë Turqinë, të cilat kanë dërguar ekipe shpëtimi dhe ndihmë humanitare pas dy tërmeteve shkatërrimtare të javës së kaluar, transmeton Anadolu.
“Përgjigjja e përbashkët nga 31 vende, së bashku me grupet venezuelase të shpëtimit, na ka treguar se nuk jemi vetëm”, shkroi Rodriguez në rrjetin social amerikan X.
“Përballë të gjithë atyre që kanë ardhur duke rrezikuar jetën e tyre për të shpëtuar të tjerët, dhimbja shndërrohet në mirënjohje. Venezuela do ta kujtojë përgjithmonë këtë solidaritet”, shtoi ajo.
Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, tha se numri i konfirmuar i viktimave nga dy tërmetet që goditën veriun e Venezuelës më 24 qershor ka arritur tashmë në 2.295.
Ndër vendet që po kontribuojnë në përpjekjet e ndihmës, Turqia ka dislokuar ekipe kërkim-shpëtimi, personel mjekësor, ndihmë humanitare dhe pajisje të specializuara për të mbështetur operacionet në zonat më të goditura.
Më herët, ministri turk i Shëndetësisë, Kemal Memisoglu, tha se Ekipi Kombëtar i Shpëtimit Mjekësor dhe njësitë plotësisht të pajisura të reagimit emergjent janë dërguar në rajonin Yaracuy të Venezuelës.
“Shpreh dëshirat e mia për shërim të shpejtë për popullin dhe shtetin e Venezuelës”, shtoi ai.
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë njoftoi se dy avionë transportues ushtarakë A400M të Forcave Ajrore Turke dërguan javën e kaluar personel kërkim-shpëtimi në Venezuelë, përfshirë ekipe të Brigadës së Ndihmës Humanitare të Forcave të Armatosura Turke, të cilat po punojnë së bashku me personelin e Autoritetit të Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave të Turqisë (AFAD).
“Ekipet turke vazhdojnë operacionet e kërkim-shpëtimit në zonën e tërmetit”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, Zeki Akturk, duke shprehur gjithashtu ngushëllime për ata që kanë humbur të afërmit e tyre dhe duke u uruar të plagosurve shërim të shpejtë.
Në një deklaratë tjetër, ministria tha se ekipet turke të kërkim-shpëtimit dhe qentë e shpëtimit po vazhdojnë “operacionet 24 orë në ditë” në kushte të vështira për të gjetur të mbijetuarit e bllokuar nën rrënoja.
“Dora ndihmëse e popullit turk kapërcen distancat, duke arritur kudo ku ka nevojë për të”, tha ministria.
Turqia ka ofruar gjithashtu ndihmë humanitare përmes Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), e cila ka shpërndarë rreth 1.000 pako ndihmash për komunitetet e prekura nga tërmetet.
Sipas zyrtarëve turq, misioni i vendit në Venezuelë përfshin aktualisht 75 pjesëtarë, pesë automjete kërkim-shpëtimi dhe gjashtë qen shpëtimi.