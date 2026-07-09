Venezuela do të kërkojë lirimin e rezervave të arit të bllokuara në Mbretërinë e Bashkuar

Berk Kutay Gökmen
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ka bërë të ditur se ka vendosur t’i dërgojë një letër mbretit të Britanisë së Madhe, Charles III, duke kërkuar lirimin e rreth 30 tonëve rezerva ari të vendit, të cilat janë bllokuar në Bankën e Anglisë për shkak të sanksioneve britanike, transmeton Anadolu.
Televizioni shtetëror raportoi se Rodriguez tha se qëllimi është që fondet të përdoren për të ndihmuar viktimat dhe për të rindërtuar zonat e prekura nga tërmetet shkatërruese të 24 qershorit.
Ajo tha se “ari i përket popullit tonë dhe duhet të përdoret për të përballuar pasojat e tmerrshme dhe tragjike të shkaktuara nga dy tërmetet”.
Rodriguez tha se vendi i saj ka nevojë për asetet sovrane për të përshpejtuar procesin e rindërtimit, për të rritur punësimin, për të ringjallur aktivitetin ekonomik dhe për të rikthyer shërbimet arsimore.
Ajo shprehu nevojën për rikuperimin e këtyre aseteve në mënyrë që ato të drejtohen drejtpërdrejt drejt mirëqenies sociale të njerëzve të prekur.
Më herët, Rodriguez zhvilloi një bisedë telefonike me drejtoreshën menaxhuese të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), Kristalina Georgieva, lidhur me lirimin e aseteve të ngrira të Venezuelës.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara (USGS), dy tërmete me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor, vetëm 39 sekonda larg njëri-tjetrit.
Tërmetet shkaktuan shkatërrime të mëdha, duke nxitur një reagim të gjerë humanitar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.