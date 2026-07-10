Venezuelë, rritet në 3.889 numri i viktimave nga tërmetet

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë është rritur në 3.889 me 16.740 persona të plagosur dhe mijëra të zhvendosur, tha të enjten presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, transmeton Anadolu.
Në një përditësim zyrtar të shpërndarë në platformën e mediave sociale amerikane X, Rodriguez tha se 86.794 familje kanë marrë ndihmë pas katastrofës. Ai tha se janë shpëtuar 6.462 persona ndërsa 856 objekte janë dëmtuar dhe 190 janë shembur.
Autoritetet kanë shpërndarë 9.603 tonë metrikë ushqim dhe më shumë se 12.1 milionë litra ujë ndërsa 28.836 pacientë kanë marrë trajtim mjekësor, shtoi Rodriguez. Ai tha se 30.076 anëtarë të personelit dhe 29.344 vullnetarë janë vendosur në përpjekjet e ndihmës, të mbështetur nga 3.931 punëtorë ndërkombëtarë të shpëtimit.
Gjithsej 89 kampe të përkohshme janë krijuar për banorët e zhvendosur ndërsa autoritetet kanë regjistruar 1.142 pasgoditje që nga tërmetet fillestare. Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, dy tërmete me magnitudë 7.2 ballë dhe 7.5 ballë goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor, vetëm 39 sekonda larg njëri-tjetrit.
Tërmetet shkaktuan shkatërrim të gjerë, duke nxitur përgjigje humanitare në shkallë të gjerë kombëtare dhe ndërkombëtare.