Vendimi në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së do të shpallet më 20 korrik 2026

Agim Sulaj
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Vendimi përfundimtar në rastin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Dhomat e Specializuara në Hagë është shtyrë për më 20 korrik 2026, transmeton Anadolu.
Konfirmimin për shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit e ka bërë për televizionin publik Lluka Mishetiq, avokati i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
“Mund ta konfirmoj se kjo është e saktë”, ka deklaruar Mishetiq në përgjigjen e tij në pyetjen nëse raportimi për shtyrjen e vendimit për 20 korrik është i saktë.
Fillimisht, vendimi përfundimtar ishte paraparë të shpallej më 19 maj, brenda afateve të përcaktuara procedurale. Megjithatë, sipas Rregullores së Gjykatës Speciale, trupi gjykues shfrytëzoi mundësinë e shtyrjes së datës për shpalljen e verdiktit final për edhe 60 ditë.
Aktakuza ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi është konfirmuar më 26 tetor 2020 ndërsa është bërë publike më 5 nëntor, ditën kur ai hoqi dorë nga pozita e Presidentit të Kosovës dhe të njëjtën ditë u transferua për në Hagë.
Mbi ish-presidentin Thaçi si dhe ish-pjesëtarët tjerë të UÇK-së, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi të cilët ndodhen në paraburgim në Hagë rëndon akuza në të cilën thuhet se “së paku midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999 u kryen krimet e luftës të arrestimit dhe ndalimit të paligjshëm ose arbitrar, trajtimit mizor, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe krimet kundër njerëzimit, të burgosjes, akteve të tjera çnjerëzore, torturës, vrasjes së paligjshme, zhdukjes me forcë të personave dhe përndjekjes”.