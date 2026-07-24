Vendi arkeologjik i Sebastias në Bregun Perëndimor është shtuar në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik

Rania R.a. Abushamala
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
UNESCO ka shtuar vendndodhjen arkeologjike të Sebastias në Bregun Perëndimor verior në Listën e saj të Trashëgimisë Botërore në Rrezik, transmeton Anadolu.
Vendimi u miratua sipas procedurave urgjente gjatë sesionit të 48-të të Komitetit të Trashëgimisë Botërore në Busan, Koreja e Jugut, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve palestineze Wafa, duke cituar ministrin e Turizmit dhe Antikiteteve, Hani al-Hayek.
Komiteti e njohu vendin për "vlerën e tij të jashtëzakonshme universale", duke theksuar historinë e tij shumështresore që përfshin epokën e hekurit dhe periudhat helenistike, romake, bizantine, kryqtare dhe osmane.
Organi kulturor i OKB-së e vendosi sitin antik në listën e rrezikuar për shkak të “kërcënimeve serioze, duke përfshirë masat e lidhura me pushtimin izraelit, planet e kapjes së tokës, projektet që synojnë të ndryshojnë karakterin historik dhe arkeologjik të vendit dhe kufizimet që ndikojnë në mbrojtjen, menaxhimin dhe përpjekjet për ruajtjen”.
Ministria Palestineze e Turizmit dhe Antikiteteve përshëndeti përcaktimin, duke e përshkruar atë si një arritje kombëtare në përpjekjet për të mbrojtur trashëgiminë kulturore të vendit.
Sebastia është një nga vendet më të rëndësishme arkeologjike në Palestinë, me një histori që daton më shumë se 3000 vjet më parë.