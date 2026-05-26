Vendet e grupit Quad mbështesin përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme

Ahmad Adil
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Diplomatët më të lartë të SHBA-së, Indisë, Japonisë dhe Australisë riafirmuan të martën mbështetjen e tyre për "përpjekjet e vazhdueshme diplomatike" për t'i dhënë fund konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme, duke theksuar rrjedhën "e pandërprerë" të tregtisë globale përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Diskutuam situatën në Lindjen e Mesme/Azinë Perëndimore dhe riafirmojmë mbështetjen tonë për përpjekjet e vazhdueshme diplomatike dhe shpresën për paqe të qëndrueshme në rajon", tha një deklaratë e përbashkët e lëshuar pasi ministri i Punëve të Jashtme i Indisë, S. Jaishankar, i cili priti sekretarin e shtetit të SHBA-së, ministrat e jashtëm australianë dhe japonezë në New Delhi për Dialogun Katërpalësh të Sigurisë, i njohur zakonisht si Quad.
"Ne përsërisim rëndësinë e respektimit të ligjit ndërkombëtar siç pasqyrohet në Konventën e Kombeve të Bashkuara për Ligjin e Detit në lidhje me të drejtat dhe liritë e lundrimit, si dhe sigurinë dhe rrjedhën e pandërprerë të tregtisë globale përmes Ngushticës së Hormuzit dhe Detit të Kuq", tha deklarata, duke shtuar se Quad "dënon" sulmet ndaj anijeve tregtare dhe kundërshton çdo masë të ardhshme që është në kundërshtim me Ligjin e Detit, përfshirë vendosjen e taksave.
Quad-i, një partneritet midis SHBA-së, Australisë, Indisë dhe Japonisë, u formua në vitin 2007. Takimi në New Delhi ndodhi në mes të luftës midis SHBA-së dhe Iranit.
Lidhur me Detin e Kinës Jugore dhe Detin e Kinës Lindore, ata thanë: "Ne mbetemi seriozisht të shqetësuar për situatën... Ne përsërisim kundërshtimin tonë të fortë ndaj çdo veprimi destabilizues ose të njëanshëm, përfshirë me forcë ose shtrëngim, që kërcënon paqen dhe stabilitetin në rajon".
Diplomatët kryesorë të Quad-it shprehën gjithashtu atë që ata e quajtën "shqetësime serioze në lidhje me veprimet e rrezikshme dhe shtrënguese, duke përfshirë ndërhyrjen në zhvillimin e burimeve në det të hapur, pengimin e përsëritur të lirisë së lundrimit dhe fluturimit, dhe manovrat e rrezikshme nga avionët ushtarakë dhe anijet e rojës bregdetare dhe milicisë detare, veçanërisht përdorimin e pasigurt të topave të ujit dhe fishekzjarrëve, dhe veprimet e goditjes ose bllokimit në Detin e Kinës Jugore".
"Ne jemi seriozisht të shqetësuar nga militarizimi i zonave të diskutueshme" thuhet më tej në deklaratë.