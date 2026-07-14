Vendet e Gjirit dënojnë sulmet e Iranit ndaj cisternave të naftës të Emirateve Arabe në Hormuz

Mohammad Sio
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Vendet e Gjirit dënuan sot sulmet iraniane mbi dy cisterna nafte të Emirateve të Bashkuara Arabe në Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se incidenti kërcënon stabilitetin rajonal, lirinë e lundrimit dhe sigurinë globale të energjisë, transmeton Anadolu.
Deklaratat erdhën pasi EBA-ja tha se cisternat e saj të naftës "Mombasa" dhe "Al Bahiyah", u goditën nga dy raketa lundrimi ndërsa kalonin në korsinë jugore të anijeve të Ngushticës së Hormuzit në ujërat territoriale të Omanit. Sipas Ministrisë së Jashtme të EBA-së, një anëtar i ekuipazhit indian u vra dhe tetë të tjerë u plagosën, përfshirë katër në gjendje të rëndë. Të plagosurit përfshijnë gjashtë shtetas indianë dhe dy shtetas ukrainas.
Ministria e përshkroi sulmin si "shkelje flagrante" të Rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila thekson mbrojtjen e lirisë së lundrimit dhe transportit tregtar. Ministria tha se shënjestrimi i anijeve tregtare dhe përdorimi i Ngushticës së Hormuzit si mjet presioni politik ose ekonomik përbën pirateri dhe kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin rajonal dhe sigurinë globale të energjisë.
EBA-ja i bën thirrje Iranit të ndalojë "sulmet e tij agresive", të ndërpresë plotësisht armiqësitë dhe të rihapë ngushticën pa kushte për të garantuar sigurinë rajonale dhe rrjedhën e pandërprerë të tregtisë globale.
Ministria e Jashtme e Bahreinit dënoi gjithashtu atë që e përshkroi si sulmin iranian, duke e quajtur atë "akt terrorist", përshkallëzim të rrezikshëm dhe shkelje serioze të së drejtës ndërkombëtare, Konventës së OKB-së për Ligjin e Detit dhe Rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit.
Ministria ripohoi solidaritetin e Bahreinit me EBA-në dhe mbështetjen për masat për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin e tij. Ai i kërkoi komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të marrë qëndrim të vendosur për të parandaluar sulme të mëtejshme dhe për të siguruar lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ministria e Jashtme e Kuvajtit gjithashtu dënoi sulmin, duke thënë se ai përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë detare dhe furnizimet globale të energjisë. Ai ripohoi mbështetjen e Kuvajtit për EBA-në dhe bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të të gjitha veprimeve përshkallëzuese ndërsa kërkoi respektimin e ligjit ndërkombëtar që rregullon lundrimin nëpër ngushticat ndërkombëtare.
Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) gjithashtu denoncoi sulmin, me Sekretarin e Përgjithshëm, Jasem Mohamed Albudaiwi, duke e quajtur atë shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar, rregullave të lundrimit detar dhe Rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit.
Albudaiwi tha se GCC-ja qëndron me vendosmëri me EBA-në dhe mbështeti të gjitha masat e marra për të mbrojtur sigurinë, sovranitetin dhe interesat e saj jetike. Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit, të përmbushë përgjegjësitë e tij ligjore dhe morale duke ndërmarrë veprime vendimtare për të ndalur sulmet e përsëritura iraniane, për t'i mbajtur përgjegjësit përgjegjës dhe për të mbrojtur lundrimin ndërkombëtar.
Incidenti i fundit vjen mes tensioneve të rritura në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit pas luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt 2026.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi në qershor që përfshinte armëpushim të ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani si hap drejt marrëveshjes përfundimtare për t'i dhënë fund luftës. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump tha më 8 korrik se "armëpushimi ka përfunduar" pas armiqësive të rinovuara.