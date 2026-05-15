Vendet e BRICS-it kërkojnë respektimin e armëpushimit dhe aksesin humanitar në Gaza

Saadet Gökce, Ahmad Adil
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Ministrat e Jashtëm të BRICS-it kërkuan sot respektimin e armëpushimit dhe aksesin humanitar "të plotë dhe të papenguar" në enklavën palestineze të Gazës të shkatërruar nga lufta, sipas një deklarate të lëshuar nga India pasi blloku 11-anëtarësh u takua në New Delhi, transmeton Anadolu.
Deklarata, e quajtur "deklarata e kryesueses dhe dokumenti i rezultatit", e takimit dy-ditor të kryediplomatëve të bllokut 11-anëtarësh, u publikua nga India, e cila kryeson bllokun këtë vit. Ministrat nuk mundën të hartonin një deklaratë të përbashkët mbi dallimet e tyre në lidhje me konfliktin në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, ata riafirmuan mbështetjen për bashkëpunimin e BRICS-it në të gjitha shtyllat politike-sigurisë, ekonomike-financiare dhe kulturore njerëz me njerëz dhe dënuan fuqimisht shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar, përfshirë sulmet ndaj civilëve, pengimin e ndihmës dhe shënjestrimin e punonjësve të ndihmës.
Ministrat shprehën shqetësim të madh për situatën në territorin e pushtuar palestinez dhe bënë thirrje për respektimin e ligjit ndërkombëtar, përfshirë përdorimin e urisë si metodë lufte. Ata kërkuan armëpushim të përhershëm, tërheqje të plotë të Izraelit nga Gaza dhe territore të tjera të pushtuara, lirimin e pengjeve dhe të ndaluarve si dhe akses të papenguar humanitar.
Ata gjithashtu kërkuan respektimin e armëpushimit në Liban, dënuan shkeljet e sovranitetit dhe sulmet ndaj UNIFIL-it dhe kërkuan tërheqjen e forcave izraelite.
Përveç kësaj, ata theksuan lirinë e lundrimit në Detin e Kuq dhe Ngushticën Bab al-Mandab dhe kërkuan diplomaci të intensifikuar, duke theksuar krizën urgjente humanitare në Jemen.
"Një vend anëtar kishte rezerva për disa aspekte të këtij paragrafi", thuhet në dokument.
Ata shprehën shqetësim të thellë për zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, duke vënë në dukje pikëpamje të ndryshme midis disa anëtarëve ndërsa theksuan nevojën për dialog, diplomaci, respekt për sovranitetin dhe të drejtën ndërkombëtare, mbrojtjen e civilëve dhe rrjedhën e sigurt të tregtisë detare.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, përfshirë anëtarin e BRICS-it, Emiratet e Bashkuara Arabe.
Anëtarët e BRICS-it përfshijnë Brazilin, Kinën, Afrikën e Jugut, Egjiptin, Etiopinë, Indinë, Indonezinë, Iranin, Rusinë, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.