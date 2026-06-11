"Vendet e BE-së diskutojnë reformimin e shërbimit diplomatik dhe kufizimin e fuqive të kryediplomates Kallas"

Beyza Binnur Dönmez
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) po diskutojnë një riorganizim të mundshëm të shërbimit diplomatik të bllokut, duke përfshirë propozime që mund të zvogëlojnë kompetencat e shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, dhe të rishpërndajnë përgjegjësitë te institucionet e tjera, raportoi të enjten Financial Times, transmeton Anadolu.
Sipas raportit, Franca dhe Gjermania janë ndër vendet që po shqyrtojnë reformat në Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), krahun diplomatik të BE-së, mes shqetësimeve se ai ka luftuar për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive sfidave të mëdha gjeopolitike.
"Është e qartë se (EEAS) nuk funksionon ashtu siç duhet në botën e sotme. Është jofunksionale", i tha një zyrtar gazetës, duke argumentuar se nevojiten ndryshime strukturore.
Diskutimet vijnë mes luftës së Rusisë në Ukrainë, tensioneve që përfshijnë Iranin dhe ndryshimit të politikave amerikane nën Presidentin Donald Trump, si dhe përdorimit në rritje të tarifave, shtrëngimit ekonomik dhe furnizimeve me energji si mjete të politikës së jashtme.
Financial Times, duke cituar zyrtarë të lartë, tha se disa shtete anëtare besojnë se ka shumë mbivendosje midis EEAS, ministrive të jashtme kombëtare dhe departamenteve të punëve të jashtme të institucioneve të BE-së, duke çuar në probleme koordinimi.
Një propozim që thuhet se është në shqyrtim do të kufizonte autonominë e diplomates më të lartë të BE-së dhe do të zvogëlonte kontrollin e saj mbi rrjetin e më shumë se 140 delegacioneve të BE-së në të gjithë botën.
Raporti tha se ristrukturimi mund të kryhet pa ndryshuar traktatet e BE-së, megjithëse çdo reformë do të kërkojë mbështetje unanime nga të 27 shtetet anëtare.
Një përfaqësues i Kallas i tha Financial Times se ajo mbetet e përqendruar në forcimin si të EEAS-së ashtu edhe të Komisionit Evropian, duke shtuar se "politika e jashtme e BE-së është e fortë kur shtetet anëtare të BE-së janë të bashkuara".
EEAS po kryen gjithashtu studime të brendshme mbi idetë e mundshme të reformës, sipas Financial Times.
Stefan Lehne, një ish-zyrtar i BE-së dhe bashkëpunëtor i lartë në Carnegie Europe, i tha gazetës se performanca e politikës së jashtme të BE-së në vitet e fundit nuk i ka përmbushur pritjet.
"Nëse shikoni zhvillimin e politikës së jashtme të BE-së gjatë pesë viteve të fundit, është mjaft e qartë se rezultatet nuk kanë qenë pozitive", tha ai duke shtuar se "Ekziston nevoja për t'iu përgjigjur mjedisit negativ përreth, dhe ndryshimi institucional është një mënyrë për ta bërë këtë. Do të ishte e çuditshme të mos i përshtatnim instrumentet dhe strukturën realitetit të ri me të cilin përballet BE-ja sot".