Vejushat e Gazës që humbën burrat e tyre në sulmet e Izraelit përpiqen të mbijetojnë me punë dore

Ajdin Aliji
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Qindra vejusha palestineze që jetojnë në kampin e jetimëve "Al-Baraka" në zonën Mawassi të Khan Yunisit në jug të Rripit të Gazës po përballen me kushte të vështira jetese pas luftës, raporton Anadolu.
Pasi humbën burrat e tyre, këto gra janë detyruar të bëhen kryefamiljaret e familjeve të tyre për shkak të kushteve të vështira me të cilat përballen. Ndërsa ka mangësi serioze në përmbushjen e nevojave themelore të jetesës në kamp, gratë e veja po ndërmarrin sipërmarrje të vogla vetë për të siguruar jetesën.
Përveç aktiviteteve tradicionale si thurja, punimet artizanale dhe qëndisja, ato kanë krijuar një kopsht të vogël që ofron arsim për fëmijët në kamp. Ato përpiqen të fitojnë të ardhura duke ngritur tezga modeste që shesin produkte të punuara me dorë, duke kontribuar kështu në buxhetet e tyre familjare dhe duke vazhduar luftën e tyre për mbijetesë.
Shayma Abu al-Hussein, një nënë 37-vjeçare palestineze me katër fëmijë, e cila siguron jetesën duke thurur dhe qëndisur, tha se që kur humbi burrin e saj në luftë, ajo ka qenë njëkohësisht edhe nënë edhe baba për fëmijët e saj.
Abu al-Hussein shpjegoi se ajo dhe rreth 30 gra të tjera filluan një projekt për të jetuar në mënyrë të pavarur dhe se që atëherë e kanë zgjeruar atë, duke përmendur shamitë e tyre me modele të flamurit palestinez dhe mbulesat e Kuranit si shembuj.
Duke shprehur vështirësitë që kanë përjetuar, nëna Shayma tha: "Na duhet vullnet i fortë për të kapërcyer këto vështirësi. Ne gratë e veja duhet të qëndrojmë gjithmonë drejt për t'u kujdesur dhe për të rritur fëmijët tanë".
Neriman Gaban, një nënë 35-vjeçare palestineze me pesë fëmijë, e cila humbi burrin e saj në luftë dhe punon si mësuese në një kopsht fëmijësh të ngritur në një kamp tendash, tregoi se si emigroi nga veriu në jug në fillim të luftës dhe se si është detyruar të zhvendoset më shumë se pesë herë brenda jugut.