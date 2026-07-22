Vdes në Francë agjenti i zbulimit të modeleve i lidhur me Jeffrey Epstein

İlayda Çakırtekin
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Daniel Siad, një zbulues talentesh në fushën e modelimit, i dyshuar se rekrutonte gra për shkelësin e dënuar seksual Jeffrey Epstein, u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Francë, raportoi transmetuesi BFMTV, transmeton Anadolu.
Siad, 69-vjeç, u gjet i vdekur të hënën në shtëpinë e tij në Colombes, në departamentin Hauts-de-Seine të Francës, sipas transmetuesit.
Autoritetet kanë nisur një hetim, megjithëse rrethanat rreth vdekjes së tij mbeten të panjohura.
Emri i shtetasit suedez raportohet se shfaqet rreth 2.000 herë në dokumentet që lidhen me Epstein-in, të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Siad dyshohet se ka punuar si rekrutues për Epstein-in në Francë. Në vitin 2022, një grua franceze i tha policisë se ishte njohur me Epstein-in përmes Siad-it dhe më pas kishte rënë në kurthin e tij, sipas BFMTV.
Në një intervistë me BFMTV në maj të vitit 2026, Siad pranoi se e njihte Epstein-in dhe se u kishte prezantuar atij gra të reja, por tha se ai ishte paraqitur si drejtor kastingu për Victoria's Secret.
Sipas transmetuesit, Siad kreu udhëtime për zbulimin e modeleve në emër të Epstein-it nga fundi i viteve 2000 deri në vitin 2017 në vende si Polonia, Republika Çeke, Afrika e Jugut, Maroku, Kuba dhe Franca.
Siad gjithashtu përballej me ankesa nga pesë gra që e akuzonin për përdhunim dhe dhunë seksuale.