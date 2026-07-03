Vdes aktivisti tibetian pasi i vuri flakën vetes pranë selisë së OKB-së në New York

Merve Berker
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Një aktivist tibetian ndërroi jetë pasi i vuri flakën vetes pranë selisë së Kombeve të Bashkuara në New York, sipas grupeve tibetiane në mërgim dhe policisë lokale, njoftuan mediat të enjten, transmeton Anadolu.
Departamenti i Policisë së qytetit të New Yorkut tha se oficerët duke iu përgjigjur një thirrjeje urgjente rreth orës 18:30 me orën lokale të së enjtes gjetën një burrë që vuante nga djegie të rënda pranë selisë së OKB-së, sipas NBC News. Ai u dërgua në spitalin "Bellevue", ku u shpall i vdekur. Policia tha se po vijon hetimet dhe nuk e ka identifikuar personin.
"Zëri i Tibetit" (Voice of Tibet), një media e drejtuar nga tibetianë të mërguar, e identifikoi njeriun si aktivistin Logba Rangzen dhe tha se ai "u vetëdjeg jashtë selisë së OKB-së në New York pas një thirrjeje të drejtpërdrejtë për pavarësinë dhe unitetin e Tibetit".
Mediat lokale raportuan se Rangzen, një shofer Uber, mbërriti në vendngjarje duke mbajtur një flamur tibetian. Shoferi i tij Lobsang Paljor tha se Rangzen "ishte i tërbuar nga kufizimet që qeveria kineze kishte vendosur ndaj bashkatdhetarëve të tij".
Incidenti erdhi pasi SHBA dhe BE shprehën shqetësimin për ligjin e ri të unitetit etnik të Kinës, i cili hyri në fuqi këtë javë dhe promovon një identitet kombëtar "të përbashkët" midis 55 grupeve të pakicave etnike të vendit, duke përfshirë tibetianët dhe ujgurët.
Presidentja e Fushatës Ndërkombëtare për Tibetin, Tencho Gyatso e përshkroi Rangzen si "një avokat të palodhur për Tibetin" dhe tha se ajo ishte "thellësisht e pikëlluar" nga vdekja e tij.
Kina thotë se "e çliroi" në mënyrë paqësore Tibetin në vitin 1950, ndërsa grupet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe të mërguarit tibetianë kanë kritikuar politikat e Pekinit në rajon. Kina i hedh poshtë këto akuza.