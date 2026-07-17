Vdekjet nga vala e të nxehtit u rritën më shumë se dyfish në Paris dhe zonat përreth

Aysu Biçer
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një valë e të nxehtit në Francë shkaktoi një rritje të ndjeshme të vdekjeve, me numrin e viktimave në rajonin Ile-de-France, ku përfshihet Parisi dhe periferitë përreth, më shumë se dyfis krahasuar me nivelet normale, sipas Shëndetit Publik të Francës, transmeton Anadolu.
Agjencia shëndetësore tha se gjatë periudhës së të nxehtit ekstrem nga 22 deri më 28 qershor, në rajon u regjistruan gati 3 mijë vdekje.
Shëndeti Publik i Francës raportoi "rritje shumë e lartë e vdekshmërisë mbi nivelet e zakonshme" gjatë valës së të nxehtit, me numrin e vdekjeve që u rrit me 122 për qind mbi nivelin e pritshëm.
Agjencia tha se kjo përfaqësonte 1.565 vdekje më shumë se sa do të pritej normalisht gjatë së njëjtës periudhë.
Shifrat u publikuan në një raport të përditësuar rajonal të publikuar të premten, duke theksuar ndikimin e valës së jashtëzakonshme të të nxehtit në shëndetin publik në Ile-de-France.
Autoritetet vazhdojnë të monitorojnë efektet e temperaturave ekstreme, pasi valët e të nxehtit po bëhen një shqetësim gjithnjë e më i madh për shëndetin.