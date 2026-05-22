Vazhdon stërvitja "NATO-Serbi 2026", në të cilën po marrin pjesë edhe Forcat e Armatosura Turke

Eren Beksaç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Vazhdon stërvitja ushtarake "NATO-Serbi 2026", e cila filloi më 11 maj në zonën e stërvitjes "Borovac" në jug të Serbisë, në të cilën po marrin pjesë edhe Forcat e Armatosura Turke, raporton Anadolu.
Gazetarët, si pjesë e një turneu mediatik të organizuar nga NATO, vëzhguan stërvitjen, e cila do të përfundojë më 23 maj, në zonën e stërvitjes "Borovac" pranë qytetit të Bujanocit në jug të Serbisë.
Sipas një deklarate të bërë për Anadolu nga një zyrtar i NATO-s, në stërvitje po marrin pjesë afërsisht 600 persona. Përveç Serbisë, po marrin pjesë ushtarë nga Turqia, Italia dhe Rumania, së bashku me planifikues ushtarakë dhe vëzhgues nga Serbia, Franca, Gjermania, Italia, Mali i Zi, Rumania, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-të.
Stërvitja, e cila kontribuon në përmirësimin e nivelit të ndërveprimit midis forcave serbe dhe të NATO-s, synon të forcojë gatishmërinë e Forcave të Armatosura Serbe për operacionet paqeruajtëse të udhëhequra nga OKB-ja dhe Bashkimi Evropian, të përparojë bashkëpunimin praktik NATO-Serbi dhe të mbështesë stabilitetin në Ballkan.
Forcat e Armatosura Turke po marrin pjesë në stërvitje me personel nga Komanda e Brigadës së 66-të të Mekanizuar të Këmbësorisë. Stërvitja përfshinte stërvitje në luftime urbane, siguri perimetri, evakuim të të plagosurve dhe kërkim-shpëtim.
Komandanti i togës, Togeri i Këmbësorisë Onur Bilgili deklaroi se ata morën pjesë në stërvitje me një njësi prej 36 personash për të demonstruar nivelin e lartë të përgatitjes së Turqisë në fushën e betejës dhe dha informacionin e mëposhtëm:
"Njësia jonë është e pajisur plotësisht me armë, automjete dhe pajisje të prodhuara në vend. Brenda fushëveprimit të stërvitjes, personeli ynë u pajis me automjetin e blinduar taktik me rrota 'Vuran' dhe pushkën kombëtare të këmbësorisë MPT 76, të cilat janë ndër shembujt më të fortë të industrisë vendase të armëve në zhvillim të Turqisë. Objektivi ynë kryesor në këtë stërvitje është të zhvillojmë stërvitje të përbashkëta me vendet aleate dhe partnere, të lehtësojmë transferimin e përvojës dhe të rrisim dhe ngremë ndërveprimin në zonat operative shumëfunksionale", tha Bilgili.