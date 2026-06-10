Vazhdojnë trazirat në Belfast pas sulmit me thikë që la një burrë të plagosur rëndë

Şeyma Erkul Dayanç
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Trazirat vazhduan sot në Belfast pas një sulmi me thikë që la një burrë të plagosur rëndë, ndërsa policia dislokoi forca shtesë pasi tensionet u përhapën në disa pjesë të kryeqytetit të Irlandës së Veriut, raporton Anadolu.
Autoritetet njoftuan se një burrë 30-vjeçar është akuzuar për tentativë vrasjeje në lidhje me sulmin e së hënës në mbrëmje. Ai përballet gjithashtu me akuza për posedim të një arme me teh në një vend publik dhe për kërcënime me vrasje.
Zjarre u raportuan në disa pjesë të Belfastit, përfshirë një autobus që u dogj në lindje të qytetit. Policia dislokoi njësi kundër trazirave dhe oficerë të Grupit të Mbështetjes Taktike ndërsa trazirat u përhapën në disa zona, sipas "Sky News".
Transmetuesi raportoi se banorët u evakuuan nga një ndërtesë e dëmtuar nga zjarri ndërsa në disa pjesë të qytetit u mblodhën persona me fytyra të mbuluara. Shumë biznese mbyllën dyert më herët, transporti publik u pezullua dhe qarkullimi në disa rrugë u ndërpre, ndërsa autoritetet përpiqeshin të vinin situatën nën kontroll.
Shërbimi Policor i Irlandës së Veriut bëri thirrje për qetësi dhe u kërkoi qytetarëve të mos e marrin ligjin në duart e tyre ndërsa hetimet për sulmin dhe trazirat që pasuan vazhdojnë. Viktima, një burrë rreth të 40-ave, mbetet në spital me lëndime të rënda në sy, qafë dhe shpinë, thuhet në raport.
Sulmi ndodhi të hënën në mbrëmje në veri të Belfastit, ku policia tha se viktima pësoi lëndime të konsiderueshme dhe se është nisur një hetim për të përcaktuar motivin. Gazeta britanike "The Telegraph" raportoi se i dyshuari është shtetas sudanez, të cilit i ishte dhënë leje qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar pasi kishte hyrë në vend përmes Irlandës.