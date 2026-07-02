Vatikani përjashton sektin ultrakonservator të shkëputur pasi shuguroi peshkopë pa mandat papnor

Melike Pala
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Vatikani ka përjashtuar nga bashkësia kishtare anëtarët e një grupi katolik ultrakonservator të shkëputur, pasi ata vazhduan me shugurimin e peshkopëve pa autorizimin e Papës, në atë që Selia e Shenjtë e quajti një “akt skizmatik”, transmeton Anadolu.
Vendimi, i shpallur në një dekret të lëshuar nga Dikasteri për Doktrinën e Fesë, sipas Vatican News, përcakton se personat e përfshirë në këto shugurime kanë pësuar automatikisht përjashtimin sipas së drejtës kishtare.
Masa synon Vëllazërinë Priftërore të Shën Piut X, pasi kjo organizatë shuguroi katër peshkopë gjatë një ceremonie të mbajtur dje në Zvicër pa një mandat nga Papa.
Sipas Vatikanit, shugurimi i peshkopëve pa miratimin e Papës përbën një “delikt skizme”, një shkelje të rëndë të së drejtës kishtare që sjell automatikisht përjashtimin për personat e përfshirë drejtpërdrejt, dënimin më të ashpër që përjashton një person nga sakramentet dhe jeta kishtare.
Peshkopët e shuguruar rishtazi janë Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry dhe Marc Hanappier, të cilët u shuguruan së bashku me figura të larta të udhëheqjes së grupit.
Në shënimin shpjegues që shoqëronte vendimin, Dikasteri për Doktrinën e Fesë tha se si peshkopët shugurues ashtu edhe ata të shuguruar rishtazi konsiderohen tashmë të përjashtuar dhe e përshkroi aktin si një refuzim të autoritetit të Papës.
Vatikani paralajmëroi se klerikët që i përkasin këtij grupi duhet të konsiderohen në gjendje skizme dhe se sakramentet e administruara prej tyre janë të paligjshme sipas së drejtës kishtare.
Shoqëria me bazë në Zvicër u themelua në vitin 1970 nga kryepeshkopi francez Marcel Lefebvre në kundërshtim me reformat e prezantuara nga Koncili i Dytë i Vatikanit.
Ajo u nda zyrtarisht nga Kisha Katolike pasi Lefebvre shuguroi katër peshkopë pa miratimin e Papës në vitin 1988.
Para Papa Leonit, sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA, Papa Benedikti XVI hoqi përjashtimin e peshkopëve në vitin 2009, ndërsa Papa Françesku më vonë u dha priftërinjve të grupit kompetenca të kufizuara për kremtimin e martesave, por përpjekjet për pajtim të plotë mes grupit dhe Vatikanit mbetën të pasuksesshme.
Sipas së drejtës kanonike katolike, kryerja e shugurimeve peshkopale pa miratimin e Papës sjell automatikisht përjashtimin nga bashkia kishtare.