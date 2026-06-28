Vatikani kritikon BE-në për standarde të dyfishta ndaj luftërave dhe sanksioneve

Necva Taştan Sevinç
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
Një zyrtar i lartë i Vatikanit ka akuzuar Bashkimin Evropian (BE) për zbatim selektiv të së drejtës ndërkombëtare në reagimin ndaj konflikteve të armatosura, duke argumentuar se interesat politike dhe ekonomike po përcaktojnë gjithnjë e më shumë qëndrimet e qeverive ndaj luftës, transmeton Anadolu.
Siç raporton Politico, kardinali Victor Manuel Fernandez, prefekt i Dikasterit për Doktrinën e Fesë, i bëri këto komente të premten gjatë hapjes së takimit me dyer të mbyllura të Papa Leonit me kardinalë nga e gjithë bota mbi luftën dhe përgjigjen e Kishës Katolike ndaj konflikteve moderne.
Takimi i jashtëzakonshëm, i thirrur nga Papa, po shqyrton atë që ai e ka përshkruar si një “kulturë globale të pushtetit” që ushqen luftërat bashkëkohore dhe po diskuton një rivlerësim të doktrinës tradicionale të Kishës Katolike mbi “luftën e drejtë”.
Fernandez tha se qeveritë po interpretojnë gjithnjë e më shumë parimet morale dhe ligjore sipas interesave politike dhe jo sipas standardeve universale.
“Nëse një vend është armik, ai dënohet si jodemokratik dhe sanksionohet në mënyra të ndryshme, por nëse është aleat, fakti që atij i mungon liria e shprehjes, të drejtat e njeriut apo demokracia shpërfillet”, tha ai.
Duke iu referuar BE-së, ai tha se blloku ka vendosur sanksione ndaj disa vendeve, ndërsa u ka ofruar mbështetje financiare dhe ushtarake të tjerëve, por nuk ka reaguar në të njëjtën mënyrë ndaj “pushtimeve të tjera, madje edhe më serioze, me pasoja më brutale për popullsi të tëra”.
“Këto kontradikta sugjerojnë se, në praktikë, shqetësimet reduktohen në interesat politike dhe ekonomike të rajoneve të ndryshme të botës”, tha Fernandez, duke shtuar se “nuk ekziston më një kornizë reale dhe e qëndrueshme e së vërtetës dhe vlerave”.
Kardinali gjithashtu argumentoi se qeveritë e kanë zgjeruar konceptin e vetëmbrojtjes legjitime përtej kuptimit të tij fillestar, duke përmendur Rusinë, SHBA-në dhe fuqi të tjera që, sipas tij, janë mbështetur në pretendime të gjera për vetëmbrojtje për të justifikuar ndërhyrjet ushtarake nga Ukraina deri në Lindjen e Mesme.
Ai paralajmëroi se edhe doktrina katolike e “luftës së drejtë” është manipuluar për të legjitimuar “luftërat më të padrejta”, duke theksuar se ajo duhet të interpretohet “në kuptimin më të ngushtë të mundshëm” dhe duke hedhur poshtë konceptin e luftës parandaluese.
Sipas një përmbledhjeje të publikuar nga Vatikani pas diskutimeve, shumë prej kardinalëve mbështetën idenë e tejkalimit të doktrinës tradicionale të “luftës së drejtë”.