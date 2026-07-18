Vapa ekstreme mund t’i kushtojë Italisë mbi 13 miliardë dollarë në vit

Necva Taştan Sevinç
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
Shoqata italiane e biznesit Confesercenti ka bërë të ditur se vapa ekstreme mund t’i kushtojë ekonomisë italiane nga 6 deri në 12 miliardë euro në vit, ekuivalente me 0,2 deri në 0,4 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB), paralajmëroi të shtunë.
Siç raporton agjencia italiane e lajmeve ANSA, shoqata tha se periudhat gjithnjë e më të shpeshta të vapës intensive po rrisin kostot e energjisë, po ulin produktivitetin, po detyrojnë bizneset të bëjnë investime shtesë dhe po pakësojnë xhiron në sektorët më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta.
“Të jetosh me 30 deri në 60 ditë vapë intensive çdo vit mund t’i kushtojë ekonomisë italiane nga 6 deri në 12 miliardë euro”, tha Confesercenti.
Vlerësimi përfshin ndikimin e kombinuar të rritjes së konsumit të energjisë, uljes së produktivitetit të punës, investimeve të detyrueshme për t’u përshtatur me temperaturat në rritje dhe rënies së shpenzimeve të konsumatorëve.
Presidenti i shoqatës Confesercenti, Nico Gronchi, e përshkroi vapën ekstreme si “një taksë të vërtetë klimatike”, e cila është shndërruar në një faktor strukturor ekonomik.
“Ajo ndikon te investimet, produktiviteti, shpenzimet dhe zakonet e konsumatorëve, përfshirë turizmin”, tha Gronchi.
Ai paralajmëroi se ndikimi ekonomik i rritjes së temperaturave nuk mund të përballohet vetëm nga familjet dhe bizneset individuale.
“Është një sfidë që nuk mund të kapërcehet duke ia lënë zgjidhjen iniciativës së familjeve dhe bizneseve. Nevojiten ndërhyrje strukturore”, tha ai.