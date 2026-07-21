Vanuatu shpall thatësirë në zonat veriore ndërsa El Nino sjell mot të thatë

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21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Shteti ishullor i Paqësorit Jugor, Vanuatu, shpalli thatësirë në disa pjesë të vendit, duke u bërë thirrje qytetarëve të përdorin ujin me kursim, transmeton Anadolu.
Shërbimi meteorologjik shpalli fazën e parë të thatësirës për pjesët veriore të vendit pas tre muajsh me reshje të pakta, ndërsa kushtet e thata të shkaktuara nga ardhja e fenomenit El Nino po paraqesin rreziqe në rritje për bujqësinë rajonale, sipas një deklarate zyrtare.
Paralajmërimi përfshin të gjithë provincën Torba dhe pjesë të provincave Sanma, Penama dhe Malampa.
Zyrtarët u bënë thirrje qytetarëve të kursejnë ujin për përdorim nga njerëzit dhe kafshët.
Shpallja e thatësirës në Vanuatu, vend me rreth 336.000 banorë, vjen pasi fenomeni El Nino është shpallur në Paqësor, duke sjellë periudha më të gjata të motit të nxehtë dhe të thatë.
El Nino është ngrohja e qëndrueshme e pjesës qendrore dhe lindore të Oqeanit Paqësor tropikal.
Shërbimi meteorologjik theksoi se reshje të lehta mund të bien herë pas here, por do të nevojiten muaj me reshje të rregullta për të zbutur mungesën e ujit.
Fermerëve gjithashtu u është bërë thirrje të kursejnë rezervat e ujit për të mbrojtur të mbjellat e tyre.
Edhe vende të tjera të Paqësorit po ndërmarrin masa të ngjashme për t'u përgatitur. Papua Guinea e Re po dërgon ndihma në zonat që përballen me mungesë uji, ndërsa autoritetet në Tonga u takuan muajin e kaluar për t'u përgatitur për ndikimin e El Nino-s. Edhe Fixhi ka ndarë fonde për të përballuar mungesat e pritshme të ujit.