Vance pretendon se SHBA-ja i ka “të gjitha kartat” në bisedimet bërthamore me Iranin

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Zv/presidenti i SHBA-së, JD Vance, ka deklaruar se Washingtoni ka ndikim të konsiderueshëm në negociatat me Iranin dhe shprehu besimin se bisedimet e ardhshme do të çojnë në një marrëveshje të suksesshme, transmeton Anadolu.
“Mendoj se rezultati më i mirë është një marrëveshje e mirë për popullin amerikan, gjë që ne në thelb e kemi”, tha Vance në një intervistë për CNBC.
Duke folur për negociatat që pritet të zhvillohen më vonë gjatë kësaj jave, Vance tha: “Presim të kemi një spektër të plotë përfaqësuesish në negociatat e së premtes. Kemi folur me këta njerëz ndonjëherë në mënyrë të tërthortë, por ndonjëherë edhe drejtpërdrejt dhe kjo është ajo që ka ndryshuar rrënjësisht nën udhëheqjen e presidentit”.
Ai tha se administrata e presidentit Donald Trump tani po angazhohet drejtpërdrejt me Iranin, duke shtuar se “kemi disa marrëdhënie të mira atje”.
“Kjo do të jetë një negociatë e suksesshme, sepse ne nuk po dërgojmë më mesazhe përmes kanaleve të ndryshme të fshehta. Ne po flasim drejtpërdrejt me ta dhe kur flet me ta, kupton se çfarë është reale, çfarë është e rreme dhe për çfarë janë seriozë”, tha ai.
Duke theksuar pozicionin e SHBA-së përpara bisedimeve, Vance tha se “në thelb i kemi të gjitha kartat”.
“Nuk kemi pse t’u japim iranianëve asgjë nëse ata nuk marrin angazhimet që ne kërkojmë në periudhë afatgjate lidhur me programin bërthamor. Edhe nëse ndaleshim këtu, çfarë do të ishte e vërtetë? Ushtria e tyre është shkatërruar, Ngushtica e Hormuzit është e hapur, programi i tyre bërthamor është shkatërruar dhe ne kemi ndikim të jashtëzakonshëm ekonomik ndaj tyre, të cilin nuk e kishim një vit e gjysmë më parë”, tha ai.
Vance theksoi gjithashtu se Washingtoni mbetet i hapur për përmirësimin e marrëdhënieve me Teheranin.
“Nëse doni të takoheni me ne dhe të ndryshoni marrëdhëniet me SHBA-në, ne do të ndryshojmë marrëdhëniet tona me Iranin. Ky është propozimi. Mbetet të shihet nëse ata do të përgjigjen”, tha ai.
Duke komentuar shqetësimet për reagimin e Izraelit ndaj një marrëveshjeje të mundshme, Vance tha se “ka elementë brenda Izraelit që e pëlqejnë mjaft këtë marrëveshje”, duke shtuar se ka pasur edhe raportime të pasakta rreth saj.
Ai shtoi se administrata shpreson ta publikojë tekstin e marrëveshjes gjatë kësaj jave dhe tha se ajo do ta bëjë rajonin më të sigurt dhe do të ndihmojë në krijimin e “një Lindjeje të Mesme të re, jo vetëm për vitet e ardhshme, por edhe për brezin e ardhshëm”.