Vala e tretë e të nxehtit në Itali pritet të zgjasë deri më 20 korrik

Şeyma Erkul Dayanç
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Vala e tretë e nxehtësisë në Itali e vitit pritet të vazhdojë të paktën deri më 20 korrik, me temperaturat që parashikohet të arrijnë 43 gradë Celsius në zonat e brendshme të Sardenjës të hënën, sipas meteorologut Lorenzo Tedici nga iLMeteo.it, transmeton Anadolu.
Pas temperaturave prej 38 gradë Celsius deri në 40 gradë Celsius gjatë valës së dytë të të nxehtit, temperaturat maksimale ditore prej 34 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius janë bërë baza e re, tha Tedici.
Ai vuri në dukje se temperaturat mesatare të ditës në qershor ishin rreth 30 gradë Celsius deri në 32 gradë Celsius në Itali tre deri në katër dekada më parë ndërsa nivelet maksimale të korrikut në Milano janë rritur nga rreth 33 gradë Celsius në shekullin e kaluar në rreth 37 gradë Celsius vitet e fundit.
Shtrëngata shiu priten kryesisht përgjatë Apenineve qendrore dhe jugore deri të premten. Midis mbrëmjes së të premtes dhe të shtunës, parashikohet mot i paqëndrueshëm në pjesën më të madhe të Italisë veriore dhe Luginës Po, me reshje lokale të dendura shiu.
Tedici tha se stuhitë do të shkaktohen nga ajri më i freskët që lëviz në lindje nga Spanja që do të zbusë përkohësisht anticiklonin afrikan dhe do të shkaktojë kontraste të forta termike. Pas periudhës së shkurtër të paqëndrueshmërisë, temperaturat pritet të rriten përsëri, ku në pjesën e brendshme të Sardenjës jugperëndimore parashikohen temperatura maksimake prej 43 gradë Celsius të hënën.
Tedici paralajmëroi banorët që të shmangin daljen jashtë gjatë orëve më të nxehta dhe më të lagështa të ditës në zonat e prekura. Kushtet pritet të lehtësohen pak nga e mërkura para se të parashikohet një periudhë tjetër e nxehtësisë ekstreme rreth datës 17 korrik.
Ndryshe nga dy valët e para të të nxehtit, që prekën kryesisht Italinë qendrore dhe veriore, episodi i fundit pritet të shtrihet edhe në të gjithë Italinë jugore.