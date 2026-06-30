Vala e të nxehtit paralizon transportin dhe shëndetësinë në Gjermani

Cüneyt Karadağ
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Një valë e fortë e të nxehtit që u intensifikua gjatë fundjavës ka ndërprerë shërbimet e transportit dhe të kujdesit shëndetësor në të gjithë Gjermaninë, me temperatura që tejkalojnë 41 gradë Celsius në disa rajone, transmeton Anadolu.
Shërbimet hekurudhore dhe të tramvajit u ndërprenë në disa qytete, ndërsa pjesë të infrastrukturës së autostradave u dëmtuan pasi nxehtësia ekstreme shkaktoi çarje në sipërfaqet e rrugëve.
Leipzigu pezulloi shërbimet e tramvajit pas shkrirjes së nyjeve të zgjerimit, ndërsa segmentet e dëmtuara hekurudhore në Essen u zëvendësuan pas deformimeve të lidhura me nxehtësinë, thanë autoritetet.
Vala e të nxehtit detyroi gjithashtu evakuimin e banorëve nga shtëpitë e kujdesit në disa rajone, ndërsa pacientët në spitalet pa ajër të kondicionuar duruan kushte të vështira, sipas raporteve lokale.
Në North Rhine-Westphalia, një hetim është nisur pas një vdekjeje në një institucion kujdesi. Ata gjithashtu raportuan se 26 persona humbën jetën në incidente të veçanta ndërsa përpiqeshin të freskoheshin në liqene, lumenj dhe trupa të tjerë ujorë gjatë valës së të nxehtit.
Nivelet e rrezikut nga zjarri u ngritën në nivelin më të lartë në disa shtete federale, me zyrtarët që i kërkuan publikut që të shmangë ndezjen e zjarreve jashtë dhe të qëndrojë larg zonave pyjore.
Përdorimi i gjerë i ajrit të kondicionuar mbetet i pazakontë në Gjermani, veçanërisht në ndërtesat e banimit, shkollat, spitalet dhe shtëpitë e kujdesit, duke nxjerrë në pah shqetësime më të gjera në lidhje me elasticitetin e vendit ndaj nxehtësisë.
Shqetësimi i publikut për përshtatjen klimatike është rritur, me banorët që bëjnë thirrje për veprime më të forta të qeverisë.
"Ne i shohim pasojat. Stacionet e trenit po mbyllen sepse binarët nuk mund t'i rezistojnë vapës, autobusët po ndalojnë dhe spitalet janë nën presion", u tha gazetarëve Angelika, një banore vendase, duke shtuar se nevojiteshin veprime më të forta klimatike.