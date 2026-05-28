Vala e të nxehtit përfshin Romën, autoritetet lëshojnë alarmin e nivelit më të lartë në kryeqytet

Abdulbesar Ademi
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Një valë e pazakontë e të nxehtit ka përfshirë pjesë të mëdha të Italisë, ndërsa autoritetet italiane lëshuan alarmin e nivelit më të lartë për kryeqytetin Romë mes temperaturave të larta që kanë goditur vendin në fund të majit, raporton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë e Italisë shpalli alarmin e Nivelit 3 për Romën, duke paralajmëruar për rreziqe të mundshme shëndetësore jo vetëm për grupet e prekura, por edhe për njerëzit e shëndetshëm.
Turistët dhe banorët në Romë kërkuan mënyra për t’u freskuar mes temperaturave të larta, duke u strehuar në hije, pranë burimeve publike të ujit dhe në ambiente të klimatizuara.
Sipas autoriteteve, alarmi i Nivelit 3 nënkupton kushte emergjente të motit që mund të kenë efekte negative në shëndetin e popullatës së përgjithshme, veçanërisht te të moshuarit, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike.
Meteorologët thanë se vala e të nxehtit është shkaktuar nga një masë ajri të nxehtë afrikan që ka sjellë temperatura mbi mesataren sezonale në shumë rajone të Italisë.