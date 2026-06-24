Vala e të nxehtit godet Francën, mbi 68 mijë familje mbeten pa energji elektrike

İlayda Çakırtekin
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Rreth 68 mijë familje mbetën sot pa energji elektrike në Francën perëndimore për shkak të një vale të vazhdueshme të nxehtësisë, transmeton Anadolu.
Departamenti më perëndimor i Francës, Finistere, pësoi ndërprerje të energjisë elektrike të martën vonë, e cila lidhej me nxehtësinë ekstreme që po prek zonën. Duke iu referuar platformës amerikane të mediave sociale X, prefekti i Finisteres tha se 106 mijë familje u prekën në kulmin e ndërprerjes.
Rreth 68 mijë familje mbetën pa energji elektrike në pjesën jugperëndimore të departamentit, shtoi ai. Ndërprerja ndodhi pas një incidenti që përfshinte dy transformatorë të operuar nga operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike të Francës, RTE.
Prefekti tha se RTE nuk do të jetë në gjendje të rilidhë familjet e prekura gjatë ditës dhe se rivendosja e energjisë do të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur deri në fund të së mërkurës.
"Prioritet po i jepet rivendosjes së energjisë elektrike në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe vendet e ndjeshme. Shtëpitë e pleqve ku energjia elektrike nuk është rivendosur përmes rrjetit do të pajisen me gjeneratorë", shtoi prefekti.
Ndërprerja e energjisë elektrike për shkak të nxehtësisë ndodhi ndërsa 58 departamente, përfshirë Finisteren, u vunë nën alarm të kuq për shkak të temperaturave të larta që pritej të arrinin 40 gradë Celsius në disa pjesë të vendit.
Shërbimi kombëtar i motit "Meteo-France" lëshoi alarm portokalli për 31 departamente.