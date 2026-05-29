Vala e të nxehtit godet Evropën, temperatura rekord dhe viktima në disa vende

Beyza Binnur Dönmez
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Disa vende evropiane po përjetojnë temperatura rekord ndërsa një valë e pazakontë e nxehtësisë ka përfshirë pjesë të kontinentit, duke shkaktuar paralajmërime shëndetësore dhe duke ngritur shqetësime lidhur me frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit, transmeton Anadolu.
Franca ka raportuar shtatë vdekje të lidhura direkt ose indirekt me nxehtësinë, përfshirë mbytjet dhe incidentet që lidhen me nxehtësinë gjatë ngjarjeve sportive, ndërsa vendi regjistroi temperaturat më të larta të majit të regjistruara ndonjëherë.
Britania gjithashtu ka raportuar shumë vdekje të lidhura me ujin gjatë periudhës së nxehtësisë, me autoritetet që kërkojnë kujdes rreth lumenjve, liqeneve dhe zonave bregdetare.
Agjencia Shtetërore Meteorologjike (AEMET) në Spanjë tha se rekorde shtesë të temperaturës për majin u regjistruan më 27 maj. Agjencia regjistroi temperatura prej 36 gradë Celsius në Zamora, hera e parë që qyteti ka arritur atë nivel gjatë pranverës në një seri të dhënash që përfshin më shumë se një shekull. Rekordi i mëparshëm prej 35 gradë Celsius u vendos vitin e kaluar.
Italia vendosi Romën, Firencën, Torinon dhe Bolonjën nën alarm të kuq për shkak të valës së nxehtësisë, duke paralajmëruar se temperaturat mund të rriten në 35 gradë Celsius dhe të paraqesin rreziqe shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me probleme mjekësore paraprake.
Zyra Federale e Meteorologjisë dhe Klimatologjisë (MeteoSwiss) në Zvicër raportoi temperatura jashtëzakonisht të ngrohta gjatë natës më 28 maj, përfshirë një minimum prej 20.1 gradë Celsius në Neuchatel dhe 19 gradë Celsius në Changins. Nëse vërtetohen, të dy leximet do të vendosin rekorde të reja të majit, duke tejkaluar nivelet e mëparshme të regjistruara në vitin 2009 dhe 2020, përkatësisht.
Meteorologët thonë se vala e të nxehtit ka sjellë temperatura shumë mbi mesataret sezonale në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore dhe Jugore.