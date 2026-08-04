Vala e të nxehtit ekstrem vë më shumë se gjysmën e Rumanisë nën alarm portokalli

Necva Taştan Sevinç
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Autoritetet rumune lëshuan paralajmërime për valën e nxehtësisë me kod portokalli për më shumë se gjysmën e vendit, me temperaturat që parashikohen të arrijnë 39 gradë Celsius gjatë dy ditëve të ardhshme, transmeton Anadolu.
Paralajmërimi i parë do të mbetet në fuqi nga e marta në mëngjes deri në orën 10 të mëngjesit me orën lokale të mërkurën, sipas Administratës Kombëtare Meteorologjike.
Ai mbulon Maramures, Banatin jugor, pjesën më të madhe të Transilvanisë, Moldavinë verilindore dhe Olteninë jugperëndimore, njoftoi agjencia kombëtare e lajmeve e Rumanisë.
Temperaturat maksimale në këto rajone pritet të lëvizin nga 35 deri në 39 gradë Celcius, me temperaturat më të larta të parashikuara në qarqet Caras-Severin, Mehedinti dhe Dolj.
Diskomforti termik do të mbetet i lartë, ndërsa indeksi temperaturë-lagështi pritet të kalojë pragun kritik prej 80 njësi.
Disa zona do të përjetojnë edhe netë tropikale, me temperatura minimale që variojnë nga 20 gradë Celsius deri në 24 gradë Celsius. Temperaturat më të larta gjatë natës pritet të regjistrohen në Kodrat e Banatit.
Një paralajmërim i dytë portokalli i kodit do të hyjë në fuqi të mërkurën në mëngjes dhe do të qëndrojë në fuqi deri të enjten në mëngjes, duke mbuluar pjesë të Moldavisë dhe Oltenisë, pjesën më të madhe të Transilvanisë dhe Muntenia jugperëndimore dhe qendrore.
Temperaturat e ditës në zonat e prekura parashikohen të lëvizin ndërmjet 35 gradë Celsius dhe 38 gradë Celsius, ndërsa temperaturat më të ulëta gjatë natës pritet të qëndrojnë sërish ndërmjet 20 gradë Celsius dhe 24 gradë Celsius në disa vende.
Paralajmërimet pasojnë alarmet mbarëkombëtare të valëve të të nxehtit dhe shqetësimit termik të lëshuar për të martën dhe të mërkurën, me temperaturat në pjesë të Rumanisë që parashikohej më parë të ngjiteshin deri në 41 gradë Celsius.