Ushtria siriane neutralizon eksplozivë të vendosur nga PKK/YPG pranë qytetit Raqqa

Abdulbesar Ademi
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Njësitë e çminimit të ushtrisë siriane kanë shkatërruar në mënyrë të sigurt mina dhe mjete shpërthyese të improvizuara të vendosura nga grupi terrorist PKK/YPG në veriun e Sirisë, raporton Anadolu.
Sipas burimeve lokale, operacionet u zhvilluan rreth qytetit Raqqa, ku eksplozivët ishin vendosur përgjatë rrugëve kryesore dhe në tokat bujqësore përreth, duke paraqitur rrezik për civilët dhe jetën e përditshme.
Pajisjet shpërthyese u neutralizuan me detonime të kontrolluara nga ekipe të specializuara, duke siguruar që gjatë procesit të pastrimit të mos ketë viktima.