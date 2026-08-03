Ushtria rumune shpërthen shkëmb për të devijuar rrjedhën e Danubit drejt centralit bërthamor

İlayda Çakırtekin
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Ushtria rumune shpërtheu një shkëmb si pjesë e një operacioni për të devijuar më shumë ujë nga lumi Danub drejt Centralit Bërthamor të Cernavodës, raportoi transmetuesi "Digi24", transmeton Anadolu.
Ushtria përdori 180 kilogramë eksplozivë për të larguar shkëmbin Parjoaia gjatë një operacioni shpërthimi nënujor që synonte rritjen e rrjedhës së Danubit drejt Cernavodës.
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Radu Miruta, e përshkroi ndërhyrjen si një sukses.
"U vendosën 180 kilogramë eksplozivë. (...) Pavarësisht pasojave përfundimtare për centralin e Cernavodës në këto ditë, ajo që u arrit me largimin e këtij shkëmbi është diçka e nevojshme si për lundrimin ashtu edhe për gërmimin në të ardhmen, duke lehtësuar gërmimin e degës së Vjetër të Danubit", citohet të ketë thënë Miruta.
Ai tha se dy maune të sjella në vendngjarje do të ngarkohen në orët dhe ditët e ardhshme me sa më shumë pjesë të shkëmbit të larguar.
"Një vinç me kapacitet të lartë do të nxjerrë sa më shumë pjesë të shkëmbit të larguar dhe do të pastrojë më tej zonën", shtoi Miruta.