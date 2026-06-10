Ushtria pakistaneze: Një helikopter rrëzohet në Muzaffarabad, i gjithë personeli humbi jetën

Islam Uddin
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Një helikopter Mi-17 i Ushtrisë së Pakistanit është rrëzuar pranë qytetit Muzaffarabad gjatë ngritjes për shkak të një defekti teknik të raportuar, transmeton Anadolu.
Sipas Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun të Shërbimeve Ndërushtarake (ISPR), i gjithë personeli në bord humbi jetën në aksident dhe nuk pati asnjë të mbijetuar.
Helikopteri ishte pjesë e operacioneve të Aviacionit të Ushtrisë së Pakistanit kur u rrëzua pak pas ngritjes në rajonin malor të Kashmirit të administruar nga Pakistani.
Ekipet e shpëtimit dhe rikuperimit u dërguan menjëherë në vendin e rrëzimit për të nxjerrë trupat dhe për të siguruar zonën.
ISPR-ja tha se është urdhëruar ngritja e një komisioni hetimor për të përcaktuar shkakun e saktë të defektit teknik që çoi në rrëzimin e helikopterit.
Detaje të mëtejshme lidhur me identitetin dhe numrin e personelit ushtarak që ndodhej në bord nuk janë bërë ende publike.