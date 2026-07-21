Ushtria libaneze vendoset në një vendbanim jugor sipas marrëveshjes me Izraelin

Lina Altawell
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Ushtria libaneze tha sot se filloi vendosjen e forcave në vendbanimin jugor, Zawtar al-Gharbiyeh në Nabatieh, sipas fazës së parë të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Izraelin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, komanda e ushtrisë tha se njësitë ushtarake filluan të vendosen në qytet në mëngjes, si pjesë e masave të vazhdueshme në terren të kryera nga ushtria në jug të Libanit.
Ai u bëri thirrje banorëve të mos udhëtojnë në Zawtar al-Gharbiyeh derisa situata e sigurisë të stabilizohet dhe të ndjekin udhëzimet e njësive ushtarake të vendosura për sigurinë e tyre.
Sipas një gazetari të Anadolu-t, regjimenti inxhinierik i ushtrisë hyri në qytet dhe filloi studimet në terren të rrugëve për të zbuluar eksplozivët dhe mbetjet e mbetura nga ushtria izraelite, përpara dislokimit të plotë të forcave libaneze.
Dislokimi vjen pasi ushtria izraelite dhe automjetet e saj u tërhoqën nga qyteti, thanë burimet lokale.
Departamenti amerikan i Shtetit njoftoi të hënën fillimin e operacioneve të zonës pilot në fshatrat libaneze Froun, Srifa dhe Zawtar Al-Gharbiya sipas marrëveshjes kuadër të nënshkruar midis Libanit dhe Izraelit muajin e kaluar.
Marrëveshja parashikon tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez, por nuk përfshin një afat kohor për tërheqjen. Në vend të kësaj, ai e lidh përfundimin e tij me ushtrinë libaneze që merr përgjegjësinë e plotë të sigurisë në zonat e liruara nga forcat izraelite dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, përfshirë Hezbollahun.
Sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.328 njerëz ndërsa kanë plagosur 12.227 të tjerë që nga 2 marsi.
Izraeli vazhdon të pushtojë pjesë të Libanit jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës së mëparshme midis tetorit 2023 dhe nëntorit 2024.