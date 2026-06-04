Ushtria libaneze vendoset në një qytet në jug të Libanit pas tërheqjes së trupave izraelite

Mohammad Sio
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ushtarët e ushtrisë libaneze filluan të hyjnë në qytetin jugor të Dibbine të enjten pas tërheqjes së forcave izraelite nga zona, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, transmeton Anadolu.
NNA raportoi se njësitë e ushtrisë libaneze u zhvendosën në qytet në rajonin Marjayoun menjëherë pasi forcat izraelite u tërhoqën.
Dislokimi vjen pas ditëve të përshkallëzimit ushtarak, bombardimeve të artilerisë dhe operacioneve të shkatërrimit që prekën qytetin dhe rrethinat e tij, tha agjencia.
Masa erdhi një ditë pasi Libani dhe Izraeli ranë dakord të rinovojnë armëpushimin e tyre të brishtë dhe të krijojnë "zona pilot", duke e vendosur ushtrinë libaneze nën kontroll territorial ekskluziv, me të gjithë aktorët joshtetërorë të përjashtuar.
Marrëveshja u njoftua në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas një raundi të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja të mbajtura në Departamentin e Shtetit të mërkurën.
Bisedimet e sponsorizuara nga SHBA-ja pasuan javë të tëra sulmesh thuajse ditore izraelite në Liban që kanë vrarë më shumë se 3.500 njerëz që nga 2 marsi, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe më vonë u zgjat deri në fillim të korrikut.