Ushtria libaneze njofton një ushtar të vrarë në një sulm ajror izraelit në Libanin lindor

Rania R.a. Abushamala
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Ushtria libaneze tha sot se një ushtar i saj është vrarë të martën në një sulm ajror izraelit pranë postbllokut të tij në rajonin perëndimor të Bekaas në lindje të Libanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën sociale amerikane X, ushtria tha se një njësi ushtarake ka tërhequr trupin e ushtarit, i cili u vra në një sulm izraelit që kishte shënjestruar zonën pranë pozicionit të tij, afër digës së Liqenit të Qaraounit.
Ushtria shtoi se rajoni është goditur nga disa sulme ajrore izraelite të martën, duke vrarë ushtarin dhe disa paramedikë ndërsa ata po përpiqeshin të kryenin një mision humanitar për ta evakuuar atë.
Që nga 2 marsi, ushtria izraelite ka kryer sulme intensive ajrore në Liban, duke vrarë të paktën 3.213 persona, sipas të dhënave zyrtare libaneze.
Sulmet ndodhin pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila hyri në fuqi më 17 prill dhe më pas u zgjat deri në fillim të korrikut.