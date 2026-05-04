Ushtria izraelite vret një palestinez në veri të Gazës

Lina Altawell
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Një palestinez është vrarë sot nga zjarri i ushtrisë izraelite në veri të Rripit të Gazës, në shkeljen e fundit të armëpushimit në fuqi që nga tetori i kaluar, tha një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Burimi në spitalin "Al-Shifa" në qytetin e Gazës tha se trupi i Mousa al-Abyad, 44-vjeç, u transferua në objekt pasi u qëllua nga forcat izraelite në zonën Atatra në perëndim të Beit Lahia në Gazën veriore.
Burimet lokale thanë se zona Atatra shtrihet jashtë zonave të vendosjes dhe kontrollit ushtarak izraelit sipas kushteve të marrëveshjes së armëpushimit. Ata shtuan se artileria izraelite bombardoi lagjet lindore të qytetit të Gazës në mëngjes ndërsa forcat detare izraelite shënjestruan brigjet e Rafah dhe Khan Younis në jug me armë zjarri dhe predha. Nuk u raportua për viktima.
Të paktën 830 palestinezë janë vrarë dhe 2.345 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi më 10 tetor 2025, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh lufte gjenocidale izraelite që filloi më 8 tetor 2023, me mbështetjen e SHBA-së, duke lënë më shumë se 72 mijë palestinezë të vrarë dhe mbi 172 mijë të plagosur, së bashku me shkatërrime të përhapura që prekin rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.