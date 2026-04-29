Ushtria izraelite vret një palestinez në Silwad të Bregut Perëndimor

Lina Altawell
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Një palestinez u vra nga zjarri i ushtrisë izraelite në vendbanimin Silwad, në lindje të Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar qendror, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Autoriteti i Përgjithshëm i Çështjeve Civile raportoi vdekjen e 37-vjeçarit Abdel Halim Ruhi Hammad, i cili u qëllua nga forcat izraelite më herët gjatë ditës, tha ministria në një deklaratë. Ajo shtoi se forcat izraelite po e mbajnë trupin.
Forcat izraelite bastisën qytetin dhe kryen kontrolle në shtëpitë palestineze, duke sulmuar banorët, thanë dëshmitarët për Anadolu. Ushtarët gjithashtu nxorën një person të plagosur nga brenda shtëpisë së familjes Ruhi gjatë bastisjes, e cila filloi rreth orës 1:30 të mëngjesit sipas orës lokale.
Ushtria izraelite tha në një deklaratë se gjatë një aktiviteti operativ nga forcat e ushtrisë në Silwad, dy individë sulmuan dy ushtarë izraelitë, të cilët u plagosën dhe u evakuuan në një spital.
Forcat izraelite kryejnë rregullisht bastisje në shtëpitë palestineze, duke ndaluar banorët dhe duke i nënshtruar ata abuzimit.
Incidenti vjen në mes të një përshkallëzimi të dukshëm të operacioneve të arrestimeve në Bregun Perëndimor që nga tetori i vitit 2023, me më shumë se 23.000 arrestime të regjistruara, sipas Shoqatës së të Burgosurve Palestinezë.
Bregu Perëndimor ka parë gjithashtu një rritje të operacioneve ushtarake izraelite dhe sulmeve pushtuese, duke rezultuar në vdekjen e të paktën 1.154 palestinezëve dhe plagosjen e mijëra të tjerëve, sipas të dhënave zyrtare.