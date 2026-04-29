Ushtria izraelite vret një palestinez dhe plagos dy të tjerë në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Një palestinez u vra dhe dy të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës të mërkurën, në shkeljen e fundit të një armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar, thanë burimet mjekësore, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se një burrë u vra dhe trupi i tij u soll në Spitalin Al-Shifa në Qytetin e Gazës pas një sulmi me dron izraelit në zonën Al-Twam, në veriperëndim të qytetit.
Në qytetin verior të Beit Lahia, një grua u plagos nga të shtënat izraelite, thanë burimet mjekësore dhe dëshmitarët okularë.
Një palestinez i ri u plagos gjithashtu pasi një dron kuadkopter izraelit hodhi një bombë në zonën Sheikh Nasser, në lindje të Khan Younis në Gazën jugore.
Më herët të mërkurën, ushtria izraelite shkatërroi shtëpi dhe ndërtesa banimi në zonat nën kontrollin e saj në lindje të lagjes Zeitoun, në juglindje të Qytetit të Gazës, mes granatimeve me artileri dhe të shtënave në afërsi, thanë dëshmitarët.
Artileria izraelite gjithashtu granatoi zonat në lindje të Deir al-Balah në Gazën qendrore, ndërsa forcat detare izraelite shënjestruan bregdetin e Khan Younis me predha dhe të shtëna, sipas burimeve lokale.
Sulmet izraelite kanë vrarë rreth 823 palestinezë dhe kanë plagosur 2.308 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh lufte gjenocidale që filloi më 8 tetor 2023, duke vrarë të paktën 72.600 palestinezë, duke plagosur mbi 172.400 dhe duke shkaktuar shkatërrime masive që prekin rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.