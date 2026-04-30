Ushtria izraelite vret një adoleshent palestinez në Bregun Perëndimor

Tarek Chouiref
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ushtria izraelite vrau të mërkurën një adoleshent palestinez gjatë një bastisjeje në Hebron (El-Halil), në jug të Bregut Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi ndërsa forcat izraelite dhe kolonët kryenin sulme, ndalime dhe bastisje në gjithë zonën.
Ministria palestineze e Shëndetësisë tha se 16-vjeçari Ibrahim Abdel Fattah Al-Khayyat u qëllua për vdekje nga forcat izraelite në qytet.
Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze njoftoi se ekipet e saj trajtuan dy palestinezë të plagosur nga zjarri i vërtetë në Hebron dhe i dërguan në spital.
Burime lokale thanë për Anadolu se forcat izraelite bastisën zonën Al-Hawouz në qytet, kontrolluan një ndërtesë të një shoqate bamirëse dhe detyruan pronarët e dyqaneve të mbyllnin bizneset, ndërsa bllokuan rrugën kryesore dhe hapën zjarr.
Në Masafer Yatta, në jug të Hebronit, kolonët izraelitë sulmuan një palestinez, i cili më pas u dërgua në spital, njoftoi Gjysmëhëna së Kuqe.
Në një incident tjetër, një palestinez u qëllua nga forcat izraelite pranë murit ndarës në qytetin Al-Ram, në veri të Kudsit, dhe u dërgua në spital.
Forcat izraelite dhe kolonët gjithashtu ndaluan disa palestinezë, përfshirë një vajzë, në Masafer Yatta, duke sulmuar banorët dhe duke shkaktuar lëndime, thanë burimet lokale.
Kolonët izraelitë gjithashtu bastisën fshatin Mughayyir al-Abeed, kontrolluan shtëpitë dhe tentuan të vjedhin bagëti nën mbrojtjen e ushtrisë, shtuan burimet.
Banorët u përpoqën t’i kundërshtonin, por forcat izraelite i sulmuan dhe ndaluan disa persona, duke ua lidhur duart dhe duke ua mbuluar sytë.
Video të shpërndara tregojnë të ndaluarit duke u keqtrajtuar nga ushtarët izraelitë, duke lënë të plagosur një të ri dhe një person të moshuar.
Forcat izraelite kryejnë bastisje të përditshme në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke sulmuar burra, gra dhe fëmijë, si dhe duke shkatërruar shtëpi dhe objekte palestineze me arsyetimin e mungesës së lejeve të ndërtimit.
Më shumë se 1.150 palestinezë janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur në sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve në Bregun Perëndimor që nga tetori 2023, sipas të dhënave zyrtare palestineze.